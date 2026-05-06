Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.
Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.
W dniach 5-6 maja 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:
- stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej
- stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej
- stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej
- stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej
- stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej
Źródło: ISBnews
