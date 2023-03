Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powinna jasno dawać do zrozumienia, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych jest przedwczesna, uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

„RPP powinna konsekwentnie informować, że obecnie koncentruje się na utrzymaniu restrykcyjnego kursu polityki, dając jasno do zrozumienia, że dyskusja o obniżkach stóp jest przedwczesna” – czytamy w komunikacie po zakończeniu misji Funduszu w Polsce.

Fundusz podkreśla także, że Narodowy Bank Polski (NBP) powinien być gotowy do dalszego podwyższenia stóp procentowych, w razie konieczności, aby obniżyć inflację do celu do końca 2025 r.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Źródło: ISBnews