Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zajmie się kwestią zmian w zakresie rezerwy obowiązkowej na posiedzeniu w czerwcu, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Tak, ta sprawa stanęła [na wczorajszym posiedzeniu]. Na następnej Radzie będzie przygotowany materiał w tym zakresie, także porównawczy. I to będzie punkt obrad przyszłej rady. Czy to będzie oznaczało od razu ten drugi element, trudno powiedzieć. Jeśli o mnie chodzi, to powinna być jakaś decyzja, ale to jest decyzja 10 osób” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Źródło: ISBnews