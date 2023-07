Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński.

„Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję, że kończymy cykl podwyżek. Oficjalnie byliśmy cały czas w cyklu podwyżek, czyli cały czas trzymaliśmy rękę na języku spustowym. Byliśmy gotowi, żeby natychmiast zrobić podwyżkę, gdyby coś niepokojącego działo się z inflacją. Teraz odkładamy na bok tę broń. Nikt nie przewiduje, żeby w najbliższym czasie coś takiego się wydarzyło” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„To jest nieformalne narzędzie, ale istotne dla poinformowania rynku, że nie przewidujemy dalszych podwyżek. Ale oczywiście, jeśli coś się nagle stanie w Ukrainie czy w gospodarce światowej, to się zbieramy, nawet w trybie nadzwyczajnym, i możemy każde działanie podjąć. Ale nie jesteśmy już w cyklu podwyżek” – dodał.

Następnym ewentualnym krokiem jest ruch w drugą stronę, podkreślił.

„I mówiłem wielokrotnie – to już nie jest żaden news – że się spodziewam, iż to [tj. obniżka stóp proc.] będzie w tym roku. Zobaczymy – po wakacjach się zbierzemy, zobaczymy, jak to będzie” – powiedział także Glapiński.

Wcześniej podczas konferencji prezes NBP powiedział, że lipcowa projekcja banku zakłada, że inflacja konsumencka wyniesie 7-8% r/r na koniec tego roku, zaś do zakresu celu NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.) obniży się w II połowie 2025 r.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

