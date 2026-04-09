Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przedstawiło efekty prac zespołu ds. udziału komponentu krajowego w kluczowych procesach inwestycyjnych, podał resort. Efektem jest projekt „Local content. Z korzyścią dla Polski”, którego głównym celem jest polonizowanie łańcuchów dostaw, zwłaszcza w inwestycjach realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

„Polska od 20 lat korzysta z wolnego handlu w Europie oraz na świecie i nie zamierzamy tego podważać. Local content to wyraz troski, odpowiedzialności i dbania o bezpieczeństwo Polaków w trudnej i wciąż pogarszającej się sytuacji geopolitycznej. Szybko musimy zwiększać strategiczną autonomię i rozwijać własne kompetencje. Dołączyliśmy do europejskich liderów gospodarczych i tworzymy mądrą politykę zakupową, która jest zgodna z europejskimi regulacjami i może być wzorem do naśladowania w całej UE” – powiedział minister Wojciech Balczun, cytowany w komunikacie.

Największe polskie spółki z udziałem Skarbu Państwa przyłączyły się do projektu, m.in. poprzez organizację dni dostawców i działania zachęcające polskie firmy do aktywnego brania udziału w przetargach. MAP dąży do stworzenia ekosystemu gospodarczego, który z jednej strony ułatwi małym i średnim krajowym przedsiębiorstwom, często działającym poza dużymi ośrodkami, włączanie się w łańcuchy dostaw dużych koncernów, a z drugiej będzie premiował koncerny wdrażające takie zasady.

„W ciągu najbliższej dekady inwestycje w energetykę wyniosą bilion złotych, w infrastrukturę kolejową, drogową i morską – kilkaset miliardów złotych. Podobne nakłady planowane są w obszarach obronności, cyfryzacji i IT. Naszym celem jest, aby jak najwięcej z tej kwoty trafiło do rodzimych firm. To będzie koło zamachowe, które zmieni naszą gospodarkę na wiele lat” – dodał Balczun.

Włączenie zasad local content do polityki zakupowej państwa oznacza odejście od modelu „kupujemy najtaniej” na rzecz „kupujemy najrozsądniej”, co ma przynosić długoterminowe korzyści dla gospodarki. To podejście stosują już największe i zaawansowane technologicznie gospodarki UE – od Niemiec i Francji po Danię, podkreślono w materiale.



„Nie dyskryminujemy, tylko promujemy. Wspieramy polskie firmy, ale też biznesy międzynarodowe, które zdecydują się głębiej osadzić w naszym kraju: założyć oddział, zatrudnić ludzi, stworzyć centra badawcze, pracować z polskimi dostawcami czy reinwestować zyski w Polsce” – wskazał szef MAP.

Systemowe podejście do local content opiera się na czterech filarach:

1. Budowa pozycji rynkowej krajowych firm – włączanie ich do łańcuchów dostaw wielkich inwestycji i wzmacnianie strategicznych kompetencji biznesowych oraz produkcyjnych.

2. Wzmacnianie bezpieczeństwa dostaw w czasach napiętej sytuacji geopolitycznej – szczególnie w sektorach strategicznych, takich jak energetyka czy obronność.

3. Wieloletnia polityka zakupowa państwa – zamówienia publiczne wspierają rozwój gospodarki.

4. Wsparcie zespołu ekspertów z kluczowych instytucji finansowych – opracowanie produktów wspierających przedsiębiorstwa w inwestycjach, wymieniono.

Narzędzia wspierające rozwój local content to m.in.:

1. Definicja i metodologia liczenia komponentu krajowego (Główny Urząd Statystyczny (GUS) zmierzy wartość krajowego wkładu w inwestycje).

2. Kodeks Dobrych Praktyk – pozwoli spółkom z udziałem Skarbu Państwa wyrównywać szanse krajowych firm w konkurowaniu o zamówienia.

3. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) – w spółkach z udziałem Skarbu Państwa rady nadzorcze będą rozliczać zarządy z realizacji priorytetu MAP.

4. Polityka Zakupowa Państwa przyjęta przez Radę Ministrów pod koniec marca.

W Kodeksie Dobrych Praktyk oprócz wskazania, co w projekcie local content znaczy termin komponent krajowy, przypisano również kryteria, które pomogą określać poziom krajowości poszczególnych podmiotów, z którymi będą chciały współpracować spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wskazanym kryteriom przypisano wagi procentowe:

Waga 25% – kryterium dot. jednostki dominującej najwyższego szczebla mającej siedzibę w Polsce,

Waga 25% – kryterium dla głównego przedmiotu działalności wykonywanego na terytorium Polski,

Waga 15% – kryterium dla rezydencji podatkowej w Polsce,

Waga 15% – kryterium dotyczące zatrudniania ponad 50% pracowników będących obywatelami RP lub mieszkańcami Polski płacącymi w Polsce podatki i składki ZUS,

Waga 10% – kryterium dotyczące siedziby w Polsce (KRS / CEIDG) i nieprzerwanej działalności przez ≥ 3 lata,

Waga 10% – kryterium dla ponad 50% rocznych obrotów generowanych w Polsce, podano również.

Projekt zainaugurowano w siedzibie Apatora, który podpisał z Eneą umowę o wartości ok. 300 mln zł na dostawę ponad 750 tys. inteligentnych liczników

Źródło: ISBnews