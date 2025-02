Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił do konsultacji społecznych projekt programu „Mój rower elektryczny”, podał Fundusz. Program dotyczy wsparcia zakupu nowych rowerów elektrycznych, elektrycznych rowerów transportowych (cargo) i elektrycznych wózków rowerowych. Budżet programu wyniesie do 50 mln zł. Konsultacje trwają od 12 do 25 lutego 2025 r.

„Dotacje na zakup nowego roweru elektrycznego wyniosą do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 2500 zł). Nowy rower elektryczny transportowy (cargo) i nowy elektryczny wózek rowerowy będą objęte dotacją do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 4500 zł)” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami, pojazdy powinny być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu.

Źródło: ISBnews