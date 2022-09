Stawka opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych wyniesie w 2023 r. – w zależności od zużycia – od 2,38 zł do 13,35 zł miesięcznie, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w dni robocze od 7:00 do 21:59 i wyniesie 0,1024 zł/kWh.

„Ostatnio mieliśmy okazję przekonać się o skuteczności rozwiązań wprowadzonych ustawą o rynku mocy. W piątek, 23 września br., z powodu braku odpowiedniej rezerwy mocy w systemie elektroenergetycznym, Polskie Sieci Elektroenergetyczne – operator systemu przesyłowego dbający o bezpieczeństwo jego pracy – ogłosiły okresy zagrożenia na rynku mocy w godzinach wieczornych (na dwie godziny od 19:00 do 21:00). Był to sygnał dla jednostek rynku mocy, by w tych godzinach zrealizowały swoje obowiązki mocowe. Zgodnie z umowami, w ramach obowiązków mocowych, jednostki wytwórcze musiały dostarczyć odpowiedni poziom mocy w systemie, a jednostki redukcji zapotrzebowania ograniczyły swoje zapotrzebowanie, za co podmioty te otrzymują wynagrodzeni” – czytamy w komunikacie.

Urząd nazywa opłatę – opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Do końca września każdego roku Prezes URE oblicza i publikuje jej wysokość, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz na rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

„Wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczane są na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią” – tłumaczy prezes URE Rafał Gawin.

Opłatą zryczałtowaną – określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii – objęci są: wszyscy odbiorcy z grupy taryfowej G (w tym gospodarstwa domowe) oraz odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW.

Miesięczne stawki opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych w 2023 r. wyniosą:

dla zużycia poniżej 500 kWh: 2,38 zł wobec 2,37 zł rok wcześniej,

dla zużycia od 500 kWh: do 1200 kWh 5,72 zł wobec 5,68 zł,

dla zużycia od 1200 kWh: do 2800 kWh 9,54 zł wobec 9,46 zł,

dla zużycia powyżej 2800 kWh: 13,35 zł wobec 13,25 zł.

Wysokość opłaty dla odbiorców innych niż ryczałtowi jest uzależniona od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach doby oraz indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Wyniesie 0,1024 zł/kWh (w stosunku do 0,1026 zł/kWh w 2022 r.).

Dla nowego systemu kalkulacji oraz poboru stawki mocowej przewidziany jest okres przejściowy. Do końca 2027 r. będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania. Natomiast od 1 stycznia 2028 r nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata).

