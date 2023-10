Inflacja może odbić w górę w 2024 r., jeżeli zostaną zakończone działania rządowych tarcz antyinflacyjnych, uważa dyrektor inwestycyjny VIG/C-Quadrat TFI Fryderyk Krawczyk.

„Ryzyko powrotu inflacji jest bardzo wysokie” – powiedział Krawczyk podczas spotkania z dziennikarzami.

Jego zdaniem, rządowe tarcze antyinflacyjne, a także utrzymywanie niskich cen paliwa odejmują od poziomu inflacji ok. 5 pkt proc.

„Szacujemy, że do końca 2023 roku wpływ wzrostu cen paliw, które obecnie są najniższe w Europie, a import przy takich cenach detalicznych jest nieopłacalny, wniesie około 0,8 pkt proc. do wskaźnika inflacji konsumenckiej. Zniesienie tarczy energetycznej spowoduje skokowy wzrost cen energii, nawet o 60-70% oraz gazu o 20%, co dołoży odpowiednio do poziomu inflacji 2,5 i 0,6 pkt proc.” – dodał.

„Gdy dodamy do tego powrót standardowej 5-proc. stawki VAT na żywność, który według naszych estymacji wniesie około 1 pkt proc. do wskaźnika CPI, szacujemy, że inflacja narażona jest na wzrost nawet o 5 pkt proc. – taka wartość została sztucznie zdjęta w ramach administracyjnych działań” – podkreślił dyrektor.

Jego zdaniem, w dalszej perspektywie na wyhamowanie procesów dezinflacyjnych może mieć również zapowiadany wzrost płacy minimalnej, który ma silne przełożenie na ceny żywności.

Zwrócił również uwagę, że badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wynika, że w 90% przypadków w sytuacji inflacyjnej po jej szybkim spadku następuje stabilizacja na podwyższonym poziomie, lub nawet jej odbicie.

VIG/C-Quadrat TFI wchodzi w skład grupy Vienna Insurance Group, która działa na polskim rynku od 1998. W skład grupy kapitałowej VIG wchodzą też firmy ubezpieczeniowe, jak Compensa, InterRisk czy Wiener.

Źródło: ISBnews