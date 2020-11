Rząd planuje zwiększenie dostępności wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, przyśpieszenie procedury ubiegania się o nie oraz wprowadzenie indywidualnego podejścia do przedsiębiorcy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” planowane jest na IV kw.

„Pogorszenie się koniunktury gospodarczej spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz wprowadzonymi z tego powodu ograniczeniami spowodowało zmniejszenie zainteresowania przedsiębiorców realizacją nowych inwestycji, w tym finansowanych w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030″. W warunkach niepewności sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy obawiają się zobowiązań do ponoszenia wysokich kosztów inwestycji oraz spełniania wymagających kryteriów w celu uzyskania dotacji na inwestycje. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców należących do kategorii MŚP. Ponadto obecna sytuacja wymaga uproszczenia i przyspieszenia procedury przyznawania wsparcia” – czytamy w uzasadnieniu.

Dlatego też planowane jest obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych (by zwiększyć dostępność wsparcia w szczególności dla MŚP poprzez uzależnienie kryteriów ilościowych oceny inwestycji od wielkości przedsiębiorcy). Stosowany podział na mikroprzedsiębiorców, małych, średnich i dużych przedsiębiorców rozszerzono o kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się (duży przedsiębiorca, zatrudniający do 1 tys. pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln euro).

Rozwiązanie to pozwoli na dopasowanie wymagań do możliwości przedsiębiorców ze względu na skalę prowadzonej przez nich działalności i zapobieżenie eliminowania z systemu wsparcia mniejszych podmiotów. Ponadto wprowadzono niższe wymagania dla reinwestycji, co ma na celu zachęcenie do rozwijania istniejących już zakładów, podano w uzasadnieniu.

Zmiany mają dotyczyć także modyfikacji kryteriów jakościowych, poprzez ich uproszczenie, doprecyzowanie oraz zbliżenie do rozwiązań funkcjonujących w ramach oceny inwestycji zwolnień podatkowych udzielanych na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Planowane jest uproszczenie procedury aplikacyjnej (rezygnacja z długotrwałej procedury aplikacyjnej angażującej podmioty zewnętrzne). Większość analiz byłaby przygotowywana przez ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A, co pozwoliłoby na przyspieszenie procesu przyznawania wsparcia.

Nowelizacja ma także dotyczyć bardziej elastycznego podejścia do spełnienia wymaganych kryteriów. Dotychczas możliwe było obniżenie kryteriów ilościowych w granicach przyjętych w programie, tj. o 15% w wypadku kosztów inwestycji lub 20% w wypadku liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Planowane jest wprowadzenie, w szczególnych przypadkach, możliwość ich obniżenia do minimalnych progów uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach programu, co ma pozwolić na bardziej indywidualne podejście do przedsiębiorców i ich problemów, podano także.

Źródło: ISBnews