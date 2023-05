Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który zakłada objęcie wolnych środków funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) konsolidacją z środkami publicznymi zarządzanymi przez ministra finansów, ograniczenie możliwości zaciąganie długu przez fundusze oraz włączenie nowych wydatków tych funduszy do budżetu państwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu noweli planowane jest na II kw.

„Skoro główny ciężar finansowania funduszy [powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego] ponosi Skarb Państwa i w celu ich finansowania ponosi koszty, to zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ograniczających wyżej wskazane negatywne skutki poprzez objęcie wolnych środków tych funduszy konsolidacją z środkami publicznymi zarządzanymi przez ministra finansów, ograniczenie możliwości finansowania przez niektóre z tych funduszy swoich zadań poprzez zaciąganie długu oraz włączenie nowych wydatków tych funduszy do budżetu państwa i zaplanowanie w budżecie państwa środków na wynikającą z harmonogramu obsługę i spłatę ich zobowiązań” – czytamy w wykazie.

Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo finansowania potrzeb pożyczkowych państwa, ograniczyć łączne wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych na obsługę długu oraz zwiększyć przejrzystość finansów publicznych, a dodatkowo, dzięki konsolidacji zarządzania płynnością, potencjalnie ograniczyć potrzeby pożyczkowe państwa, wskazano także.

Proponowane rozwiązania zmierzają do tego, by:

1. Dokonać zmian w ustawie z o finansach publicznych w zakresie obowiązku przyjmowania w depozyt przez ministra finansów wolnych środków funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw i określenie podstawowych w tym zakresie warunków. Lokowanie wolnych środków ww. funduszy odbywałoby się jak dotychczas na podstawie umowy z ministrem finansów, która będzie określała zasady i warunki lokowania. Przy konsolidacji środków funduszy zostanie przyjęte podobne rozwiązanie jak przy konsolidacji środków publicznych sektora finansów publicznych. Z konsolidacji wyłączono zatem środki w walucie obcej.

2. Ujednolicić terminy, tryb oraz zakres sprawozdawczości funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw.

3. Wprowadzić regulację, zgodnie z którą od dnia 1 stycznia 2024 r. ze środków Funduszu zasilonego z budżetu państwa finansowane będą co do zasady zadania, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 stycznia 2024 r. Intencją jest możliwość sfinansowania powstałych zobowiązań z tytułu realizacji zadań finansowych z Funduszu (np. udzielone promesy) z jednoczesnym brakiem możliwości wskazywania nowych zadań do sfinansowania z tego Funduszu.

4. Wprowadzić w ustawie o finansach publicznych mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych wyznaczaną przez prognozy wyników (deficytów) sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010). Nowy mechanizm korekty zastąpiłby dotychczasowy w stabilizującej regule wydatkowej. W efekcie SRW miałaby rolę wykonawczą dla reguły – poprzez mechanizm korekty zapewniałaby konsolidację finansów publicznych na poziomie wynikającym z reguły deficytu. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie w SRW klauzuli obronnej, która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków związanych ze zwiększaniem potencjału obronnego.

5. W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych m.in.:

− poszerzyć uzasadnienie projektu ustawy budżetowej poprzez włączenie do jego treści planów finansowych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw oraz ująć w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej omówienie wykonania ww. planów finansowych,

− doprecyzować przepisy dotyczące planowania rezerw budżetu państwa, w tym zwiększyć limit sumy rezerw celowych do 8% wydatków budżetu.

Źródło: ISBnews