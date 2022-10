Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która zakłada wprowadzenie okresu przejściowego umożliwiającego producentom wodoru na korzystanie do końca roku 2024 z laboratoriów nieposiadających akredytacji do badania wodoru, pod warunkiem spełnienia pewnych obostrzeń, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu planowane jest w IV kw.

Zgodnie ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, termin wejścia w życie przepisów dotyczących systemu monitorowania i kontrolowania wodoru został ustalony na 1 stycznia 2023 r. Natomiast badanie jakości wodoru będzie wykonywane jedynie przez akredytowane laboratorium, przy czym w przypadku wodoru nie musi ono spełniać wymogu niezależności. Oznacza to potrzebę uzyskania akredytacji na wszystkie metody, które wykorzystywane będą do badania wodoru.

Obecnie w Polsce nie funkcjonuje ani jedno laboratorium posiadające akredytacje na wykonywanie badań jakości wodoru, a na świecie są jedynie dwa takie laboratoria – w USA i UK, co w praktyce oznacza znaczące ograniczenie dostępności do wykonywania wymaganych badań jakości.

W związku z tym producenci nie będą w stanie spełnić wymogu zapewnienia akredytowanego laboratorium do badania wodoru w przewidzianym terminie (do 1 stycznia 2023 r.), co w praktyce oznacza znaczne prawdopodobieństwo ograniczenia sprzedaży wodoru na cele transportowe.

Jednocześnie zdobycie odpowiednich akredytacji do badania jakości wodoru jest procesem trwającym co najmniej 2 lata, przy założeniu że cały proces przebiega bez zakłóceń.

Planowane w projekcie regulacje zakładają:

– zrezygnowanie z wymogu codziennego badania wodoru w sposób przepływowy, a w jego miejsce wprowadzenie badania wykonywanego co wskazaną ilość wyprodukowanego wolumenu wodoru;

-wprowadzenie sankcji dla przedsiębiorców dokonujących obrotu wodorem bez certyfikatu jakości wodoru;

-wprowadzenie uproszczeń w spełnieniu wymagań dotyczących badań jakości wodoru w przypadku produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody oraz instalacji analizatorów umożliwiających badanie jakości wodoru w trybie przepływowym;

-wprowadzenie przepisu przejściowego umożliwiającego producentom wodoru na korzystanie do końca roku 2024 z laboratoriów nieposiadających akredytacji do badania wodoru, pod warunkiem spełnienia pewnych obostrzeń.

Projektowane rozwiązania mają umożliwić producentom wodoru dalszą produkcję od stycznia 2023 r. i dostosowanie laboratoriów na nadchodzące wymagania dotyczące badania jakości wodoru. Okres przejściowy ustalony do końca 2024 r. ma umożliwić producentom uzyskanie stosownych akredytacji, do tego czasu badanie jakości wodoru będzie mogło być prowadzone w laboratoriach posiadających akredytacje dla normy ISO:17025 (kompetencje laboratoriów badawczych) i zdolności do wykonywania badania wodoru, które obecnie są dostępne na rynku.

Źródło: ISBnews