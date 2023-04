Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, którego celem jest m.in. wprowadzenie uproszczeń w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu planowanej regulacji ma nastąpić w II kw.

„Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do każdego etapu istnienia i prowadzenia przedsiębiorstwa, tj. rozpoczynania działalności przez przedsiębiorcę, rozwoju jego przedsiębiorstwa w kolejnych latach oraz przekazania jej w ręce następców. Nowelizacja obejmie też przepisy dot. zasad stanowienia prawa gospodarczego” – czytamy w wykazie.

Proponowane w projekcie rozwiązania zmierzają do zmniejszenia liczby zbędnych i nadmiernych wymogów regulacyjnych, co wygeneruje oszczędności czasowe i kosztowe po stronie obywateli i przedsiębiorców. Rezultatem będą szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, co przełoży się również na efektywność pracy administracji publicznej, wskazano.

W projekcie mają znaleźć się przepisy zgrupowane w ramach następujących obszarów:

– ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie;

– uproszczenie zasad wykonywania działalności gospodarczej;

– usprawnienia na rzecz sukcesji;

– przygotowanie prawa bardziej przyjaznego przedsiębiorcom.

