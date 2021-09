Rząd planuje przedłużenie ograniczeń, nałożonych w związku z pandemią COVID-19 do końca października, rozszerzenie grupy osób zwolnionych z kwarantanny po przekroczeniu granicy o rodziców, realizujących orzeczenie sądu ws. kontaktów z dzieckiem oraz zwolnienie z obowiązku noszenia maseczki na egzaminach dla rzeczoznawców zabezpieczeń przeciwpożarowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii planowane jest na III kw.

Projekt zakłada:

1) przedłużenie do 31 października 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;

2) umożliwienie uruchomienia międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej na odcinku z Ukrainą (tj. w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów – Przemyśl – Kijów);

3) zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy policji, straży granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe oraz osób, wobec których są wykonywane czynności służbowe, np. konwojowanych przez funkcjonariuszy policji;

4) wprowadzenie regulacji dotyczących wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej;

5) doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID w kontekście uznawania za równoważne z tym zaświadczeniem, zaświadczeń, o których mowa w decyzjach wykonawczych Komisji (UE) w kontaktach z Ukrainą, Macedonią Północną i Turcją;

6) doprecyzowanie przepisu ws. zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy z Polską uczestnika międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Polski, przez instytucję państwową lub samorządową);

7) rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy o osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica;

8) rozszerzenie katalogu sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa – o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

