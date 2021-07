Rząd chce przyjąć projekt określający ramy wydatkowania funduszy unijnych, alokowanych dla Polski w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w III kwartale br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę dla realizacji Umowy Partnerstwa 2021-2027, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Konieczność opracowania nowej ustawy wynika z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej, w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych regulujących zasady wdrażania tej polityki” – czytamy w wykazie.

Projekt ma także obejmować zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, odnoszące się do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). KPO to plan, stanowiący podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF).

W projekcie znajdą się m.in. rozwiązania,dotyczące:

uregulowania zakresu zadań koordynacyjnych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zadań instytucji zarządzających,

uregulowania procedury wyboru projektów do dofinansowania,

uregulowania procedury odwoławczej przysługującej od negatywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu,

uregulowania zagadnień dotyczących specyficznych typów projektów, jakie mogą być realizowane w ramach programów,

uregulowania zagadnień związanych z kontrolami realizowanymi w związku z wdrażaniem programów i wydatkowaniem środków unijnych,

uregulowania zagadnień związanych z powstaniem nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków unijnych,

uregulowania zagadnień związanych z udzielaniem wsparcia w formach zwrotnych,

uregulowania zagadnień związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

wprowadzenia na grunt ustawy przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych,

określenia sytuacji, w których możliwe będzie dokonywanie zmian w umowie o dofinansowaniu projektu, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności w tym zakresie,

uregulowania zakresu wykorzystywania systemów teleinformatycznych w procesie wdrażania funduszy UE, w szczególności wprowadzenie obowiązku wykorzystania systemu na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu.

W projekcie ustawy wprowadza się również, poprzez zmianę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przepisy szczegółowe dotyczące KPO w zakresie, w jakim przepisy unijne są niewystarczające z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in.: w zakresie struktury systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć, finansowania reform, inwestycji i przedsięwzięć,

monitorowania realizacji KPO, działań kontrolnych i audytowych.

Źródło: ISBnews