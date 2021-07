Rząd planuje przyjęcie projektu noweli o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, który ma dostosować system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. do wytycznych Komisji Europejskiej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

„W związku z opublikowaniem we wrześniu 2020 r. przez Komisję Europejską komunikatu Komisji Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. […] które obowiązują od 2021 r., istnieje konieczność znowelizowania ww. ustawy w celu dostosowania jej do ram Nowych Wytycznych” – czytamy w wykazie.

Proponowane zmiany obejmują m.in.:

1) określenie maksymalnej pomocy na poziomie 75%;

2) odejście od produkcji referencyjnej na rzecz produkcji rzeczywistej przy wyliczaniu wysokości rekompensaty;

3) możliwość wprowadzenia dodatkowych rekompensat; w przypadku, gdy poniesione koszty pośrednie (po uwzględnieniu rekompensat na poziomie 75%) przekraczają 1,5% wartości dodanej danego przedsiębiorstwa, państwo członkowskie Unii Europejskiej może ograniczyć kwotę kosztów pośrednich przez przyznanie dodatkowej rekompensaty do tej wartości;

4) objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia. (zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 2020 r. autoprodukcja była wyłączona z możliwości wliczania jej do wyliczenia rekompensat);

5) wprowadzenie warunkowości dla podmiotów ubiegających się o rekompensaty w postaci:

a) wdrożenia zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu energetycznego tak, aby okres zwrotu z inwestycji wynikających z wdrożenia ww. zaleceń nie przekraczał 3 lat, a koszty tych inwestycji były proporcjonalne lub alternatywnie,

b) ograniczenia śladu węglowego zużycia energii elektrycznej tych pomiotów, aby pokryć co najmniej 30% ich zużycia energii elektrycznej ze źródeł bezemisyjnych, lub alternatywnie;

c) poniesienia nakładów finansowych, w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości rekompensat uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji poniżej mającego zastosowanie wskaźnika wykorzystywanego do przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji;

6) możliwość wyliczania wysokości rekompensaty na podstawie wskaźnika emisji dwutlenku węgla (CO2) opartego o zasady rynkowe;

7) modyfikację listy sektorów i podsektorów uprawnionych do ubiegania się o rekompensaty.

Na podstawie analiz Komisja Europejska wykluczyła część sektorów, które dotychczas mogły ubiegać się o rekompensaty: wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, produkcja nawozów i związków azotowych, obróbka i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie produkcji kompostu, wytwarzanie i przetwarzanie koksu – w zakresie produkcji paku i koksu pakowego, produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, rur, przewodów rurowych i profili drążonych bez szwu ze stali, produkcja przędzy bawełnianej, produkcja włókien chemicznych, górnictwo rud żelaza, działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, produkcja tworzyw sztucznych oraz masy włóknistej drzewnej mechanicznej i półchemicznej, masy włóknistej z pozostałych surowców celulozowych.

Jednocześnie Komisja Europejska wskazała dodatkowo inne sektory, które mogą ubiegać się o rekompensaty: produkcja masy włóknistej, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja pozostałych metali nieżelaznych, polietylen w formach podstawowych, odlewnictwo żelaza, podsektory w ramach sektora włókna szklanego, wodór (oraz nieorganiczne związki tlenowe niemetali.

Ponadto w projekcie ustawy przewidziano:

1) wprowadzenie administracyjnej kary pieniężnej w przypadku niespełnienia warunkowości przez podmioty, które uzyskały rekompensaty;

2) możliwość przyznania przez Urząd Regulacji Energii decyzji w sprawie przyznania w części rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy;

3) wydłużenie okresu wydania decyzji przez Urząd Regulacji Energii, wynikające z konieczności oceny dodatkowej dokumentacji, oraz skrócenie okresu przeznaczonego dla Banku Gospodarstwa Krajowego na wypłatę rekompensat, aby rekompensaty mogły zostać wypłacone w terminie zbliżonym do przewidzianego w obecnej ustawie o rekompensatach.

Dodatkowo projekt zakłada aktualizację limitów wydatkowych, uwzględniając najnowsze prognozy cen i wolumeny sprzedawanych uprawnień do emisji. Zmiana limitów wynika ze wzrostu ceny uprawnień – w 2019 r. zakładano, że cena uprawnienia osiągnie poziom 21,01 EUR/ EUA przy kursie 4,38 PLN/ EUR, podczas gdy obecnie cena uprawnienia kształtuje się w przedziale 38–40 EUR/EUA.

Dodatkowo projekt przewiduje przedłużenie okresu udzielania rekompensat do 2030 r., tym samym projekt uwzględnia wydatki, które będą poniesione zarówno na rekompensaty, jak i na obsługę systemu rekompensat w latach 2029-2030, podsumowano.

Źródło: ISBnews