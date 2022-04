Rząd planuje ustanowienie programu wieloletniego budowy falochronu osłonowego w porcie Gdańsk w latach 2022-2027, który ma zapewnić powstanie infrastruktury hydrotechnicznej dla portu i stworzenie pływającego terminalu regazyfilacyjnego LNG do przeładunku gazowców o pojemności do 180 tys. m3, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w tej sprawie planowane jest na II kw.

„Celem programu wieloletniego pn.: 'Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk’, jest umożliwienie realizacji zadania związanego z zapewnieniem (zgodnie z kluczowymi elementami strategii PEP 2040) uniezależnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca. Poprzez budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w postaci falochronu osłonowego o długości ok. 1000 m i obiektów towarzyszących, możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU)” – czytamy w wykazie.

Powstanie terminalu LNG do przeładunku skroplonego gazu ziemnego jest konieczne z uwagi na istniejącą potrzebę zaopatrzenia kraju w surowce energetyczne ze źródeł innych niż dotychczasowe. Wybudowanie infrastruktury posłuży w dłuższej perspektywie dalszemu wielokierunkowemu rozwojowi portu zewnętrznego w Gdańsku, podano także.

Wskazano, że projektowana inwestycja stanowi warunek dla rozwoju dalszych funkcji portowych poprzez stworzenie stanowiska w postaci pływającego terminalu regazyfikacyjnego LNG (FSRU) – do przeładunku gazowców LNG o pojemności ładunkowej do 180 000 m3 oraz przygotowanie nabrzeża do rozładunku skroplonego gazu ziemnego na poziomie 6 mld m3/rok gazu, a w przyszłości zwiększenie do poziomu docelowego 12 mld m3/rok.

Szacowany całkowity koszt programu to 856 mln zł. Realizację programu zaplanowano na lata 2022-2027.

Źródło: ISBnews