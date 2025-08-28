Dwa z trzech komponentów zawetowanej przez prezydenta ustawy wiatrakowej rząd chce zrealizować w formie pozaustawowej, za pomocą innych przepisów, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

„Jedną z dróg, która pozwoli na szybką ścieżkę dla repoweringu, umożliwiającego zwiększenie mocy istniejących elektrowni wiatrowych do 30%, jest nowe rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Trwają prace nad wnioskiem o wprowadzenie go do wykazu prac rządu” – powiedziała Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

Zaznaczyła również, że w kwestii przyspieszenia i uproszczenia procedur związanych z inwestycjami w OZE, resort klimatu i środowiska pracuje nad instrukcjami dla regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

„Nadal celem jest skrócenie tego procesu mniej więcej o połowę, z 5 do 2,5-3 lat, tak jak przewidywała zawetowana ustawa” – dodała minister.

Zapowiedziała również, że resorty klimatu i energii postanowiły dołączyć część elementów, które znalazły się w zawetowanej ustawie deregulacyjnej do drugiej ustawy deregulacyjnej, nad którą pracuje Ministerstwo Energii.

Chodzi o zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznych powstających na zgłoszenie, a nie pozwolenie na budowę, do 500 kW, rozszerzenie cable poolingu o magazyny energii, a także uproszczenie rachunków za energię, wymieniła Hennig-Kloska.

„Będziemy wracać z tymi rozwiązaniami, bo są potrzebne dla przemysłu energochłonnego” – podsumował minister energii Miłosz Motyka.

Źródło: ISBnews