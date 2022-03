Rząd chce znowelizować uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, ujmując w niej listę projektów planowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie uchwały planowane jest na I/II kw.

„Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, w związku z przyjętym w dniu 30 kwietnia 2021 r. przez Radę Ministrów projektem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który będzie stanowił podstawę do ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności, m.in. na projekty kolejowe. Planowany horyzont czasowy realizacji KPO zamyka się wraz z końcem sierpnia 2026 r. Z uwagi na ramy czasowe KPK, który ustanowiony jest do 2023 roku, konieczna jest jego aktualizacja” – czytamy w komunikacie.

W przedmiotowej uchwale zakłada się ujęcie listy projektów planowanych do realizacji w ramach KPO. Ze względu na dotychczasowy brak przyjęcia KPO przez Komisję Europejską lista zadań ze źródeł KPO została określona jako lista rezerwowa, co umożliwi PKP PLK S.A. wszczęcie procedur przetargowych dla projektów wyszczególnionych na tej liście po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, podano także.

Planowany harmonogram realizacji projektów KPO obejmuje okres do 31 sierpnia 2026 r., natomiast szacunkowe wydatki na projekty KPO wynoszą łącznie 11,186 mld zł i finansowane będą w całości ze środków unijnych, podano także.

Wprowadzenie tych zmian wymagało będzie również korekty wartości innych projektów, które zostały zatwierdzone w ramach aktualizacji Szczegółowego Planu Realizacji KPK od czasu przyjęcia Sprawozdania z realizacji KPK za rok 2020 – były to zmiany w ramach dostępnych limitów rocznych w poszczególnych źródłach finansowych.

Nie jest możliwa realizacja zamierzonego celu w sposób inny, niż wydanie projektowanej uchwały, podano także.

Źródło: ISBnews