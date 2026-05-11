Jeszcze w tym miesiącu Rada Ministrów może przyjąć ostateczną wersję Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK), poinformował minister energii Miłosz Motyka.

„Ostateczna wersja KPEiK została skierowana na Komitet Stały Rady Ministrów. Niewykluczone, że jeszcze w tym miesiącu zostanie ona przyjęta przez rząd i skierowana do Komisji Europejskiej. Uwzględniony został większy udział lądowej energetyki wiatrowej niż przewidywaliśmy poprzednio w Ministerstwie Energii” – powiedział Motyka dziennikarzom w Gdańsku.

Źródło: ISBnews