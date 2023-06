Rząd chce zmodernizować reaktor badawczy Maria, by zapewnić jego funkcjonowanie co najmniej do 2050 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Dzięki reaktorowi Polska jest w światowej czołówce sektora radiofarmaceutycznego, pokrywając w znacznej większości zapotrzebowanie medycyny nuklearnej w Polsce, a także eksportując swoje produkty na cały świat. Radioizotopy produkowane w reaktorze zapewniają Polakom dostęp do obrazowania guzów nowotworowych i do ich leczenia po cenach niższych niż alternatywne rozwiązania zagraniczne” – czytamy w komunikacie.

Reaktor Maria jest obecnie unikatowym urządzeniem badawczym tego typu, o istotnym znaczeniu dla zdrowia publicznego jako producent radiofarmaceutyków.

Po ponad 40-letniej eksploatacji reaktora modernizacji wymagają niemal wszystkie układy technologiczne, w tym te niezbędne do zapewnienia wzmocnienia jego bezpiecznej eksploatacji. Z produktów opartych na radioizotopach produkowanych w reaktorze Maria korzysta ok. 17 mln ludzi na całym świecie, podano.

Według szacunków konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej, w Polsce rocznie jest przeprowadzanych 380 tys. procedur medycyny nuklearnej.

Podstawowe założenia:

– reaktor Maria ma zostać zmodernizowany tak, aby mógł działać co najmniej do 2050 r.

– prace mają zostać przeprowadzone w latach 2023-2027 i kosztować ok. ok. 91,7 mln zł.

– modernizacja ma być przeprowadzana w głównych obszarach tematycznych:

* układy zasilania energią elektryczną,

* układy sterowania i zabezpieczeń,

* układ wentylacji,

* układy dozymetryczne,

– pozostałe modernizacje (obejmujące obiekty technologiczne)

Źródło: ISBnews