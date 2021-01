Rząd planuje nowelizację ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, która ma na celu realizację procesu konsolidacji spółek z branży rolno – spożywczej, w oparciu o potencjał i aktywa Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wynika z wykazu prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów.

Nie podano spodziewanego terminu przyjęcia projektu nowelizacji przez Radę Ministrów.

„Proponowana regulacja zakłada wprowadzenie zmian w art. 11b ust. 4 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. poz. 473, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” i ma na celu ujednolicenie nomenklatury prawnej w zakresie obejmowania akcji nowej emisji. Jednocześnie projekt ustawy reguluje sytuację prawną Skarbu Państwa jako szczególnej osoby prawnej uczestniczącej w obrocie cywilnoprawnym” – czytamy w wykazie.

Wskazując na potrzebę regulacji, podano, że propozycja zmian […] związana jest z realizacją procesu konsolidacji spółek z branży rolno – spożywczej, która przebiega w oparciu o potencjał i aktywa spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa pn. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – największej spółki z udziałem Skarbu Państwa w tej branży, która ma szansę zostać swoistym integratorem rynku rolno–spożywczego przyczyniając się tym samym do rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), które jest inicjatorem proponowanych zmian ocenia, że „efektem prowadzonych działań będzie uzyskanie synergii, optymalizacji kosztowej i przychodowej w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej, a także zwiększenie skali działania poprzez zdobywanie nowych segmentów rynku”.

W wykazie przypomniano, że obecnie art. 11b ust. 4 ustawy zakłada, że akcje nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. mogą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową S.A. lub pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej S.A., lub mogą być nabyte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu.

Wyjaśniono też, że w przypadku prowadzonej konsolidacji Skarb Państwa nabywałby (obejmowałby) akcje nowej emisji z wyłączonym prawem głosu.

Wskazano, że „konieczne jest […] w pierwszej kolejności ujednolicenie nomenklatury prawnej, zgodnie z którą akcje nowej emisji spółki, w świetle ukształtowanego poglądu prawnego, podlegają objęciu, co stanowi o pierwotnym sposobie uzyskania do nich tytułu prawnego w postaci własności. Natomiast nabycie akcji jest formą wtórną uzyskania do nich tytułu własności, które może zostać dokonywane dopiero po ich wcześniejszym objęciu”.

W przypadku obejmowania akcji nowej emisji przez Skarb Państwa zasadne byłoby, aby przepisy o wyłączeniu prawa głosu z tych akcji nie miały do nich zastosowania. Odstąpiono jednocześnie od zawarcia w projekcie nowelizacji przepisu przejściowego z uwagi na to, że do chwili przygotowania przedmiotowego projektu Skarb Państwa nie obejmował żadnych akcji z wyłączonym prawem głosu, podano także.

Źródło: ISBnews