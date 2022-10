Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o podatkowych obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych, której celem jest nałożenie na operatorów platform obowiązku dotyczącego sprzedawców działających za pośrednictwem tych platform oraz opracowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi i poprawy współpracy między administracjami tych państw, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu planowane jest w IV kw.

„Wprowadzane przepisy mają na celu intensyfikację działań w obszarze zwalczania oszustw podatkowych poprzez zlikwidowanie problemu ograniczonej sprawozdawczości finansowej dotyczącej dochodów uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych” – czytamy w wykazie.

Wskazano, że brak tej sprawozdawczości oraz zbyt niska skuteczność współpracy administracji podatkowych, jak również przeszkody w zakresie uzyskania informacji o dochodach uzyskiwanych przez sprzedawców korzystających z pośrednictwa platform cyfrowych skutkują omijaniem obowiązku płacenia podatku w państwie rezydencji.

Uregulowanie kwestii sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych pozwoli m. in. generować dochody podatkowe niezbędne do reagowania na bieżące i przyszłe wyzwania związane z obecnym kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19, oceniono.

Proponowane zmiany zmierzają do rozszerzenia obowiązujących przepisów dotyczących zakresu wymiany informacji i współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych poprzez:

– nałożenie na operatorów platform cyfrowych obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających za pośrednictwem tych platform,

– zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi oraz poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

Dzięki współpracy administracyjnej i wymianie informacji – według szacunków resortu finansów – zwiększy się skuteczność poboru sprawiedliwej części obciążenia podatkowego w stosunku do większej liczby podatników. Bez względu na ich rezydencję podatkową, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce pobierania emerytury, czy też gdzie posiadają konto bankowe, inwestują lub są zatrudnieni

By osiągnąć wskazane cele, projekt zakłada nałożenie na operatorów platform cyfrowych obowiązków sprawozdawczych wobec organów KAS oraz dostosowanie ustawy o wymianie informacji podatkowych oraz niektórych innych ustaw do obecnych przepisów dyrektywy DAC7. Implementacja ww. rozwiązań do krajowego porządku prawnego pozwoli zrealizować jeden z podstawowych celów Dyrektywy DAC7, którym jest uzyskanie informacji o podatnikach uzyskujących dochód ze świadczenia usług i sprzedaży towarów za pośrednictwem platform cyfrowych, podsumowano.

