Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, która zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych na późniejszy termin, nie później jednak niż do 1 stycznia 2025 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu noweli planowane jest na IV kw. Dokładny termin zostanie wskazany w komunikacie, który zostanie wydany co najmniej 90 dni przed 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ten termin upływa 1 stycznia 2024 r.

„W odpowiedzi na postulaty środowisk zrzeszających podmioty zobowiązane do stosowania doręczeń elektronicznych została podjęta decyzja o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych na termin późniejszy, jednak nie później niż 1 stycznia 2025 r. ([…] obecnie termin to 1 stycznia 2024 r.). Dokładny termin zostanie wskazany w komunikacie, który zostanie wydany co najmniej 90 dni przed tym terminem” – podano w wykazie.

Oczekiwanym efektem regulacji jest założenie adresu do doręczeń elektronicznych przez zobowiązane podmioty publiczne oraz zawody zaufania publicznego na poziomie co najmniej 80% oraz gotowość techniczna i organizacyjna po stronie tych podmiotów, podano.

Źródło: ISBnews