Rada Ministrów zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu projektem budżetu państwa na rok 2024, wynika z wypowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Planowane jest przyjęcie projektu budżetu.

„Będzie to kolejna rozmowa na temat budżetu państwa, czyli przyjęcie przez Radę Ministrów, aby do końca września móc przesłać do Sejmu projekt budżetu państwa” – powiedziała Maląg w Polskim Radiu.

Projekt budżetu, po przyjęciu przez rząd w sierpniu br. był przedmiotem obrad Rady Dialogu Społecznego.

Zakłada on, że w zrost PKB przyspieszy do 3% r/r w 2024 r. a średnioroczna inflacja spadnie do 6%.

Dochody oszacowano na poziomie 683,6 mld zł, wydatki 848 mld zł, co daje deficyt budżetowy na poziomie 164,4 mld zł. Deficyt sektora general government wyniesie -4,5% PKB w 2024 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zaplanowano, że w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 225,39 mld zł.

W przyszłym roku na obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych) – ma trafić 158,9 mld zł, czyli ok. 4,2 % PKB; na wsparcie rodzin – 93,2 mld zł, w tym np. na realizację Programu „Rodzina 800+” – 63,7 mld zł, rodzinnego kapitału opiekuńczego – 2,4 mld zł, świadczenia wspierającego – 2,2 mld zł, świadczenia Dobry Start – 1,35 mld zł, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie – 4,4 mld zł; wsparcie emerytów i rencistów w postaci 13. i 14. emerytury – prawie 30 mld zł; finansowanie służby zdrowia (łącznie z NFZ) – ponad 190 mld zł; podwyżki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w służbach publicznych (m.in. policjanci, strażacy, nauczyciele, pracownicy uczelni wyższych).

Źródło: ISBnews