Rząd planuje przyjęcie projektu zakładającego podniesienie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla osób rozliczających się według skali podatkowej, podwyższenie do 120 tys. zł tzw. drugiego progu podatkowego, wprowadzenie ulgi dla klasy średniej oraz objęcie pracowników i przedsiębiorców 9-proc. stawką składki zdrowotnej, płaconej od podstawy opodatkowania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw planowane jest na III kw.

„Celem [planowanej nowelizacji] jest obniżenie klina i zwiększenie jego progresywności. Cel ten realizowany jest poprzez dokonanie zmian polegających na:

a) podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obliczających podatek według skali podatkowej,

b) podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodowego, rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32% stawka podatku,

c) wprowadzeniu „ulgi dla klasy średniej”. Będzie dotyczyć osób zatrudnionych na etacie osiągających roczne przychody z tych z umów o pracę w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Dzięki tej uldze reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem ca. od 6 do 10 tys. zł miesięcznie” – czytamy w wykazie.

Jak zaznaczono, dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku, osoby zarabiające najniższą krajową i aż 2/3 emerytów, przestaną płacić podatki. Na reformie skorzysta ponad 18 mln podatników w tym ponad 90% emerytów, 68% osób zatrudnionych na umowie o pracę i 40% osób prowadzących działalność gospodarczą.

Planowane jest także zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia poprzez objęcie pracowników i przedsiębiorców 9-proc. składką zdrowotną, płaconą od podstawy opodatkowania przy jednoczesnej likwidacji możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulacja zakłada także:

a) zwolnienie z opodatkowania odsetek naliczonych z tytułu nieterminowej wypłaty należności głównej wolnej od podatku np. odszkodowań, zadośćuczynień; a opodatkowanie tych odsetek było postrzegane jako przejaw nadmiernego fiskalizmu

b) wskazanie, że osobą samotnie wychowującą dziecko może być tylko jeden z rodziców, a nie dwoje rodziców niebędących w związku małżeńskim wychowujących dzieci w trybie pieczy naprzemiennej;

c) opodatkowanie części odprawy, przekraczającej trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia z wszystkich umów, niezależnie od rodzaju z których wynika odprawa lub odszkodowanie, 70% stawką podatku zryczałtowanego.

Źródło: ISBnews