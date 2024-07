Rząd planuje przyjęcie w IV kwartale średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028, co wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego nadzoru budżetowego oraz uchylającego rozporządzenie Rady, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„Rozporządzenie wymaga, aby państwa członkowskie co 4 lata przedkładały UE średniookresowe plany budżetowo-strukturalne. Plany zastąpią programy stabilności lub konwergencji (w Polsce – program konwergencji opracowywany w Ministerstwie Finansów) oraz krajowe programy reform (w Polsce – krajowy program reform opracowywany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii)” – czytamy w wykazie.

Najważniejszy element planów stanowić będą ścieżki wydatków na co najmniej kolejne 4 lata. Państwa zostały zobowiązane do przedłożenia tego dokumentu po raz pierwszy na jesieni 2024 r.

Uzgodniony z Komisją Europejską termin 15 października 2024 r. na przekazanie planu pozwoli zapewnić spójność między planem a projektem ustawy budżetowej na rok 2025, wskazano.

Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny na lata 2025–2028 obejmie dwie części:

I. budżetową – w której należy przede wszystkim przedstawić ścieżkę zlikwidowania nadmiernego deficytu do 2028 roku w zgodzie z przepisami UE – za opracowanie tej części odpowiada Ministerstwo Finansów.

Ponadto, należy przedstawić informacje dotyczące:

– założeń makroekonomicznych i budżetowych,

– założeń co do kształtowania się długu, analizy wrażliwości potwierdzającej obniżanie długu lub pozostawanie na bezpiecznym poziomie (metodologia unijna), struktury długu, stopy wykupu i zapadalności nowego długu,

– dialogu z Komisją Europejską w odniesieniu do ścieżki wydatków,

– zobowiązań warunkowych;

II. strukturalną – w której należy przede wszystkim przedstawić najważniejsze reformy i inwestycje do 2028 r. w reakcji na istotne zalecenia Rady UE lub realizujące wspólne priorytety UE – za opracowanie tej części odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W części tej zaprezentowana powinna być również informacja nt. potrzeb inwestycyjnych.

Źródło: ISBnews