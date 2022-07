Rząd planuje przyjęcie regulacji, która wprowadza szereg uproszczeń w rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest w III kw. br.

„Analiza przepisów regulujących podatek od towarów i usług, […] pozwoliła na wskazanie regulacji (obszarów), które wymagają zmiany tak, aby rozliczanie tego podatku stało się łatwiejsze i mniej czasochłonne. Rozwiązania planowane w projekcie mają zatem głównie charakter upraszczający i są również odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów postulaty” – czytamy w wykazie.

Projektowana regulacja ma zakładać:

– wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora,

– możliwość odstąpienia samochodu osobowego lub innego pojazdu przed upływem trzech lat od dokonania ich importu, w sytuacji gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie, a pobyt w Polsce członka personelu dyplomatycznego nie był krótszy niż dwa lata,

– podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 tys., co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT,

– doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,

– uproszczenia w zakresie ustalania proporcji odliczenia w podatku VAT i korekty odliczonego podatku (w tym m.in. zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%;

-wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 pkt. proc., z uwzględnieniem nieznacznej wartości tej kwoty,

-uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (w tym m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników),

– rezygnację z formalnego wymogu posiadania faktury dot. WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,

– rozszerzenie zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE,

– konsolidację wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jako organu właściwego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania Wiążącej Informacji Skarbowej (WIS) i Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA),

– likwidację opłaty za wniosek o wydanie WIS,

– doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego,

– rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, tj. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy,

– umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT celem zapłaty do urzędu skarbowego należnych podatków, wymieniono.

Projekt dodatkowo realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19, podano także.

Źródło: ISBnews