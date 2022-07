Rząd planuje przyjęcie projektu regulacji, nakładającej na dostawców usług płatniczych obowiązki prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności, przechowywania jej przez okres trzech lat od oraz udostępniania tej ewidencji szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej planowane jest na IV kw.

„Projektowana ustawa nakłada na dostawców usług płatniczych (m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego) obowiązki:

1. prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych;

2. przechowywania ewidencji przez okres trzech lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność;

3. udostępniania ewidencji za pomocą standardowego formularza elektronicznego w formacie xml Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą informacje” – czytamy w komunikacie.

Obowiązek prowadzenia ewidencji będzie miał zastosowanie, jeżeli kumulatywnie spełnione zostaną następujące warunki:

– środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim (co do zasady jest to nabywca towarów/usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź poza UE (co do zasady jest to sprzedawca towarów/usług);

– dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału kalendarzowego więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy, wymieniono.

Projektowana ustawa określa również zasady, które dostawcy usług płatniczych muszą stosować w celu określenia lokalizacji płatników i odbiorców płatności, oraz szczegółowy zakres informacji, które ma zawierać ewidencja – są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty, daty) i ewentualnych zwrotów płatności, podano także.

Zgromadzone dane – zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2020/283 w odniesieniu do środków służących wzmocnieniu współpracy administracyjnej w celu zwalczania oszustw w dziedzinie VAT – będą przesyłane drogą elektroniczną do CESOP (elektroniczny systemu informacji o płatnościach, zarządzany na poziomie Unii Europejskiej przez Komisję Europejską).

Zmiany w ustawie o VAT w zakresie wdrożenia ww. dyrektywy zmierzają do uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce i zapewnienia dodatkowych narzędzi dla administracji podatkowej w celu skuteczniejszego wykrywania nierzetelnych przedsiębiorstw, dopuszczających się oszustw i innych nieprawidłowości.

Oczekuje się, że wprowadzone rozwiązania poprzez zwiększenie efektywności monitorowania przez administrację skarbową przestrzegania obowiązków w zakresie VAT w sektorze e-commerce poprawią efektywność poboru VAT, a ponadto poprawią pozycję gospodarczą rzetelnych przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze e-commerce, w efekcie czego poprawie ulegnie również funkcjonowanie wspólnego rynku, podsumowano.

Źródło: ISBnews