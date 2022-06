Rząd planuje wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów chmielu, którzy uprawniali chmiel w latach 2020-2021 i którym w tych latach została przyznana płatność, a którzy – ze względu na spadek cen i problemy ze zbytem – zagrożeni są utratą płynności finansowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która ma wprowadzić tę pomoc planowane jest na III kw.

„Średni roczny skup chmielu w sezonach 2020/2021–2021/2022 wyniósł ok. 2,6 tys. ton i był o ok. 20% niższy od średniego rocznego skupu chmielu w dwóch wcześniejszych sezonach, przy czym skup chmielu aromatycznego spadł o ok. 40%. Jednocześnie ceny skupu chmielu w ww. okresie spadły średnio o 10%. Do spadku cen i problemów ze zbytem chmielu w 2020 r. i 2021 r. przyczyniło się znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na ten surowiec na skutek pandemii COVID-19 przy jednoczesnym wzroście produkcji chmielu” – czytamy w wykazie.

W związku z tym zaproponowano wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych:

1) którzy uprawiali chmiel w latach 2020-2021;

2) którym w 2020 r. lub 2021 r. została przyzna płatność związana z produkcją do chmielu;

3) którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020–2021.



Projektowane rozporządzenie zakłada, że stawka pomocy byłaby zróżnicowana i wynosiłaby:

1) 8 027 zł na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020-2021;

2) 6 421 zł na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020-2021;

3) 4 013 zł na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020-2021, podano także.

Źródło: ISBnews