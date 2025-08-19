Rząd planuje przyjęcie w III kw. projektu ustawy o bonie ciepłowniczym, którego celem jest wdrożenie mechanizmu osłonowego w postaci bonu ciepłowniczego skierowanego do najuboższych gospodarstw domowych, które doświadczają wysokich cen ciepła, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„Projektowana regulacja ma na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania. Pomimo stabilizacji na europejskim i światowym rynku paliw i energii, skutki kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie nadal są odczuwalne przez społeczeństwo. Ceny ciepła pozostawały na wysokich poziomach” – czytamy w wykazie.

Analiza obecnej sytuacji wskazuje na zasadność odchodzenia od stosowania mechanizmów interwencyjnych o zasięgu powszechnym i powróceniu do modelu funkcjonowania rynku energii sprzed kryzysu.

„Niemniej jednak, odchodzenie od wsparcia odbiorców ciepła musi być realizowane w sposób kontrolowany, uwzględniający przede wszystkim sytuację najuboższych gospodarstw domowych, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za ciepło. Z tego powodu proponuje się wprowadzenie nowych działań osłonowych wobec wysokich cen ciepła zorientowanych na osoby o niskich dochodach – na drugą połowę 2025 r. i w roku 2026, z rozliczeniem końcowym do końca 2031 r. (rozstrzygnięcie sporów sądowych, odwołań od decyzji odmownych dot. przyznania bonu)” – czytamy dalej.

W konsekwencji zasadne jest wprowadzenie nowych przepisów wdrażających mechanizm osłonowy w postaci bonu ciepłowniczego skierowanego do najuboższych gospodarstw domowych, które doświadczają wysokich cen ciepła, stwierdzono w informacji.

„Bon ciepłowniczy będzie wypłacany gospodarstwom domowym, które:

– osiągają dochód, w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych, równy lub niższy niż 3272,69 PLN oraz w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych, równy lub niższy niż 2454,52 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym,

– korzystają z ciepła systemowego (sieciowego),

– płacą za ciepło powyżej 170 zł/GJ,

– wartość bonu będzie zależała od ceny ciepła obowiązującej w rozliczeniach z przedsiębiorstwem ciepłowniczym po dniu 1 lipca 2025 r.” – wymieniono w materiale.

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych, co pozwoli prawidłowo oszacować koszty całego systemu. Jednocześnie będzie obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon ciepłowniczy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów ciepłowniczych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu ciepłowniczego nie będzie wypłacana, podano także.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Energii; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: III kwartał 2025 r., podsumowano.Swoją sytuację na rynku pracy dobrze lub bardzo dobrze ocenia 44% Polaków, wynika z badań Personnel Service. Jednocześnie 42% pracowników raczej nie obawia się pogorszenia warunków zatrudnienia lub utraty pracy w najbliższych miesiącach.

„44% Polaków ocenia swoją sytuację na rynku pracy dobrze lub bardzo dobrze, 37% neutralnie, a jedynie 14% źle lub bardzo źle. To niewielka zmiana w porównaniu z poprzednią edycją badania z marca tego roku, gdy odsetek zadowolonych lub bardzo zadowolonych wynosił 43%,

a niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych – 15%” – czytamy w komunikacie poświęconym „Barometrowi Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Z badania wynika, że 42% pracowników raczej nie obawia się pogorszenia warunków zatrudnienia lub utraty pracy w najbliższych miesiącach, a zdecydowanie spokojnych o swoją przyszłość zawodową jest 17% badanych.

„Obawy deklaruje 24% ankietowanych (w tym 7% zdecydowanie tak), a co ósma osoba (16%) nie ma zdania. Najpewniej czują się pracownicy w wieku 55+, spośród których aż 73% nie przewiduje utraty pracy. Z kolei wśród najmłodszych zatrudnionych odsetek osób obawiających się o swoje stanowisko jest najwyższy – aż 40%” – czytamy dalej.

Najlepiej swoją sytuację postrzegają osoby zatrudnione na pełny etat – 49% z nich jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych, podano także.

„Wyraźnie niższy poziom satysfakcji deklarują osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (34%), a także pracujące na umowie o dzieło, zleceniu lub w niepełnym wymiarze etatu (po 29%)” – czytamy dalej w materiale.

Ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot ocenił, że lipcowy wzrost bezrobocia do 5,4% (o 0,2 pkt proc. więcej m/m i o 0,4 pkt proc. więcej r/r) i spadek liczby ofert pracy poniżej 250 tys. to sytuacja nietypowa i może za tym stać „niepewność utrzymująca się w gospodarce”.

„Jak tłumaczy ministerstwo, wpłynęła na to reforma urzędów pracy, która umożliwiła m.in. rejestrację rolników i rejestrację według miejsca

zamieszkania. Wydaje się jednak, że to nie wszystko. W gospodarce utrzymuje się niepewność, kurczy się liczba miejsc pracy, a coraz więcej zadań zaczyna przejmować AI. To oczywiście nie oznacza, że pracy nie ma. Firmy wciąż aktywnie rekrutują, oferty dotyczą niemal wszystkich sektorów gospodarki, ale w okresie letnim szczególnie widzimy zapotrzebowanie w gastronomii, hotelarstwie, magazynach, ogrodnictwie czy zbiorach” – powiedział Inglot, cytowany w komunikacie.

„Mimo niepokojących danych o rosnącym bezrobociu i spadku liczby ofert pracy, spodziewam się, że dla większości Polaków sytuacja zawodowa pozostanie stabilna, a ci, którzy będą otwarci na zmianę branży lub rozwój kompetencji, nadal znajdą na rynku atrakcyjne możliwości” – podsumował Inglot.

Metodologia badania: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1120 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Zrealizowane w dniach 8-11 sierpnia 2025. Metoda: CAWI

Źródło: ISBnews