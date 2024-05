Rząd planuje przyjęcie w III kw. br. projektu dotyczącego niezależnej Rady Fiskalnej, który zakłada powołanie w 2026 r. niezależnej instytucji fiskalnej opiniującej najważniejsze dokumenty budżetowe, w tym rocznych i wieloletnich prognoz makroekonomicznych sporządzanych na potrzeby: ustawy budżetowej, a także nowych, wymaganych przez prawo Unii Europejskiej średniookresowych planów budżetowo-strukturalnych. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Finansów trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„Głównym elementem [….] jest powołanie niezależnej instytucji fiskalnej. W Unii Europejskiej i na świecie instytucje te mają za zadanie monitorowanie oraz opiniowanie polityki budżetowej rządu, zapewniając w ten sposób ekspercki głos w debacie o finansach publicznych. W Polsce rolę niezależnej instytucji fiskalnej miałaby pełnić nowa Rada Fiskalna” – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Projektowana ustawa zakłada powołanie Rady oraz określa zakres jej działania i zasady funkcjonowania.

Celem działalności Rady będzie:

– ocena rocznych i wieloletnich prognoz makroekonomicznych, używanych na potrzeby ustawy budżetowej oraz średniookresowych planów budżetowo-strukturalnych.

– opiniowanie zgodności ustawy budżetowej oraz średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi.

– ocena spójności i efektywności krajowych ram budżetowych.

Jak wynika z wykazu, zgodnie z projektem, skład Rady miałby liczyć 7 osób. Na czele Rady miałby stać przewodniczący, posiadający jednego zastępcę. Skład Rady byłby wskazywany przez zróżnicowany krąg podmiotów, tj. po jednym członku wyznaczonym przez prezydenta RP, kolegium NIK, sejmową komisję właściwą do spraw budżetu, ministra finansów, przedstawicieli organizacji związkowych, przedstawicieli organizacji pracodawców oraz przedstawicieli organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Członkiem Rady będzie mogłaby zostać osoba na podstawie kryteriów niezależności i kompetencji wynikających z wykształcenia oraz doświadczenia w zakresie finansów publicznych, makroekonomii lub zarządzania finansami jednostek sektora finansów. Rada miałaby realizować swoje zadania przy pomocy biura, które będzie wspierało Radę w zakresie analitycznym oraz administracyjnym.

Rozpoczęcie funkcjonowania Rady zaplanowano na 2026 r., przy czym do tego czasu zorganizowanie Biura Rady, zatrudnienie pracowników oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez biuro Rady miałoby stanowić zadanie powołanego pełnomocnika do spraw organizacji Biura Rady Fiskalnej.

Źródło: ISBnews