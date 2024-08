Rząd planuje przyjęcie w III kw. rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zadań związanych z udzieleniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego sektorowi owoców i warzyw oraz sektorowi wina dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez wiosenne przymrozki w kwietniu i grad w maju br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„W celu właściwego zidentyfikowania beneficjenta kwalifikującego się do uzyskania pomocy, określono, że o pomoc będzie mógł się ubiegać producent rolny:

1) który posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym prowadzi co najmniej jedną z upraw należącą do sektora owoców lub sektora wina;

2) na którego uprawach w okresie od dnia 15 kwietnia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne lub w okresie od 1 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. wystąpiły szkody spowodowane przez grad;

3) który złożył w 2024 r. wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności […] i zadeklarował na tym wniosku co najmniej jedną z upraw wymienioną w załączniku 1 do projektowanego rozporządzenia” – czytamy w komunikacie.

Ponadto producent ma obowiązek posiadania numeru identyfikacyjnego.

Wniosek o pomoc producent rolny składa za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji. W celu prawidłowego określenia należnej pomocy wniosek powinien zawierać m.in. informacje podane w protokołach szacowania szkód o stratach plonów w uprawach oszacowane przez komisje szacujące straty, w okresie wystąpienia zjawisk objętych zakresem projektowanych przepisów oraz o kwocie szacowanej szkody i o powierzchni upraw wyrażonej w ha, na której stwierdzono szkody.

Termin naboru wniosków o pomoc ustalono od 1 do 15 października 2024 r. (termin ten nie podlega przywróceniu), wydanie decyzji administracyjnej przez kierownika biura powiatowego Agencji będzie następowało w ciągu 45 dni od dnia zakończenia naboru.

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie 2024/2030, w którym w związku ze zdarzeniami opisanymi dla Polski przydzielono budżet pomocy unijnej w wysokości 37 mln EUR. Jednocześnie wprowadzono możliwość zwiększenia budżetu dostępnego na wypłaty producentom do wysokości 200% przyznanej pomocy Unii Europejskiej.

Ze wstępnych analiz wynika, że uszkodzenia upraw spowodowane przymrozkami i gradem były bardzo wysokie i dotyczyły dużej części kraju, stąd władze polskie podjęły decyzję o powiększeniu alokowanego dla Polski budżetu Unii Europejskiej o środki krajowe w kwocie do 317 mln zł. Pomoc krajowa będzie pochodziła ze środków na współfinansowanie WPR.

Źródło: ISBnews