Rząd planuje wydłużenie do 30 czerwca terminu zwrotu przez przedsiębiorców nadwyżek subwencji, otrzymanych w ramach tarczy finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” planowane jest w marcu.

„Zgodnie z projektowanymi zmianami, do Programu zostaną wprowadzone zapisy mające na celu zmianę terminu zwrotu przez beneficjenta Programu różnicy (nadwyżki subwencji finansowej) pomiędzy kwotą subwencji finansowej otrzymanej w oparciu o prognozowaną wysokość spadku przychodów oraz kosztów stałych, a kwotą subwencji finansowej, którą beneficjent Programu otrzymałby bazując na rzeczywistych danych finansowych, wyznaczonego do dnia 15 marca 2022 r. na termin zwrotu do dnia 30 czerwca 2022 r.” – czytamy w wykazie.

Program Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm realizowany był od stycznia 2021 r. w oparciu o umowy łączące Skarb Państwa z PFR – regulujące zasady powierzenia PFR przez Skarb Państwa realizacji Programu.

Źródło: ISBnews