Rząd planuje wypłatę dodatkowej, 14. emerytury we wrześniu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. planowane jest w III kw.

„Ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów […] – od 2023 r. wprowadzono coroczną wypłatę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 14. emerytury” – czytamy w wykazie.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, oraz zasady jego wypłaty. Świadczenie to przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, mają prawo do świadczeń określonych w ustawie.

Termin wypłaty świadczenia ma określić Ministrów w rozporządzeniu.

„Wypełniając powyższą delegację, w 2023 r. Rada Ministrów proponuje, aby kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacone zostało w miesiącu wrześniu” – czytamy także.

Źródło: ISBnews