Rada Ministrów po rekonstrukcji będzie składać się z 21 (zamiast dotychczasowych 26) ministrów konstytucyjnych, poinformował premier Donald Tusk. Na piątek zapowiedział posiedzenie Rady Ministrów w nowym składzie.

„Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość – to są te trzy kryteria, które dzisiaj powinny rozstrzygać o doborze ludzi, o pracach rządu i które potrzebują bez wątpienia determinacji i wielkiej wiary, wielkiego przekonania do tego, że to, co robimy ma sens i że to, co robimy będzie zaakceptowane także przez Polki i Polaków, bo po to tutaj jesteśmy” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

Ten rząd będzie koncentrował się na zapewnieniu bezpieczeństwa w sposób odważny, kreatywny i we współpracy z sojusznikami, podkreślił premier.

„Zmieniamy częściowo skład naszego gabinetu w dniach, kiedy Polska staje się 20. gospodarką świata, kiedy nasze PKB przekroczyło ten symboliczny bilion; kiedy Polska staje się – i nikt już tego nie kwestionuje – naprawdę potęgą regionalną, również dzięki temu, że budujemy najsilniejszą armię w tej części świata” – wskazał też Tusk.

Poinformował, że jednym z celów jest odchudzenie składu rządu – z 26 do 21 ministrów konstytucyjnych. Później nastąpi też zmniejszenie liczby sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Nowym ministrem sprawiedliwości będzie Waldemar Żurek, ministrem spraw wewnętrznych i administracji – Marcin Kierwiński.

Na czwartek planowane jest zaprzysiężenie nowego gabinetu, a na piątek – jego pierwsze posiedzenie, zapowiedział tez premier.

Źródło: ISBnews