Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. Strategia Demograficzna 2040, której głównym celem jest zbliżenie naszego kraju do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Strategia Demograficzna 2040 to pierwszy w Polsce kompleksowy dokument, który mierzy się z niekorzystnymi trendami w demografii, a jego głównym założeniem jest wyjście przez Polskę z tzw. pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń.

Strategia wskazuje, że dla umożliwienia Polakom zrealizowania ich planów prokreacyjnych konieczne jest osiąganie 3 celów głównych. Chodzi o wzmocnienie rodziny, która jest miejscem przychodzenia dzieci na świat, znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym i centralnym.

W Strategii Demograficznej 2040 opisano następujące kierunki interwencji:

1. Wzmocnienie rodziny:

– zabezpieczenie finansowe rodzin;

– wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin;

– wsparcie trwałości rodzin;

– popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie;

– wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

2.Znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci:

– rozwój form opieki nad dziećmi;

– rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie;

– poprawa jakości i organizacji edukacji;

– rozwój opieki zdrowotnej;

– rozwój infrastruktury i usług potrzebnych rodzinom.

3.Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk:

– podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu centralnym oraz samorządowym.

W komunikacie podano, że „działania podjęte przez rząd zmniejszyły negatywną tendencję urodzeń w naszym kraju”.

„Przykładowo, jeszcze w 2014 r. Główny Urząd Statystyczny prognozował, że liczba nowo narodzonych dzieci w latach 2016-2020 wyniesie łącznie ok. 1,722 mln (w wariancie średnim prognozy). Tymczasem, dzięki aktywnej polityce prorodzinnej, w latach 2016-2020 urodziło się ok. 1,903 mln dzieci. Oznacza to, że rządowe działania przyczyniły się do zwiększenia liczby nowych urodzeń w tym okresie o ok. 181 tys.” – czytamy w informacji.

Obecnie w Unii Europejskiej wiele krajów boryka się z wyzwaniem zagwarantowania prostej zastępowalności pokoleń. Dzietność we Włoszech, Hiszpanii, Finlandii, Grecji czy Portugalii jest niższa niż w Polsce.

