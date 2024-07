Rząd poprze obywatelski projekt ustawy, zakładający wprowadzenie tzw. renty wdowiej, poinformował premier Donald Tusk. Projekt reguluje zasady zbiegu prawa do renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

„Dzięki pracy pani minister, innych ministrów zaangażowanych, dzięki mojej dość cierpliwej pracy z innymi liderami koalicji rządowej – udało się uzyskać wspólne stanowisko” – powiedział Tusk na wspólnej konferencji z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk.

„Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, że – bo to pokazują te miesiące […] – umiemy poważnie razem pracować i efektem jest wspólne stanowisko. […] To wymagało i takiej elastyczności, dobrej woli i godzin; dziesiątek, setek godzin wspólnej pracy, ale mamy to stanowisko” – dodał.

Podkreślił, że jest to projekt obywatelski.

„Natomiast stanowisko rządu ma o tyle duże znaczenie polityczne, bo zobowiązaliśmy się wszyscy, że w Sejmie będziemy wspólnie pracowali i wspólnie jako cała koalicja rządowa głosowali za takim kształtem projektu, który wynika ze stanowiska rządu” – wskazał.

Projektowana ustawa wprowadza tzw. rentę wdowią. Projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Natomiast omawiany projekt ustawy zakłada, iż w razie zbiegu świadczeń emerytalno-rentowych wypłaca się rentę wdowią w jednym z jej dwóch wariantów, zależnie od jej wyboru. Wariant pierwszy zakłada, że osobie uprawnionej przysługuje renta rodzinna po zmarłym małżonku, powiększona o 50% przysługującej jej emerytury, emerytury rolniczej, wojskowej, policyjnej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej. Natomiast drugi wariant zakłada, że osobie uprawnionej wypłaca się emeryturę, świadczenie przedemerytalne bądź rentę powiększoną o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że skutki finansowe wprowadzenia tzw. renty wdowiej w formie proponowanej w obecnym projekcie to ok. 8-10 mld zł rocznie tylko w początkowym okresie. Portal Bankier.pl, powołując się na analizy Ministerstwa Finansów podał, że koszt wprowadzenia proponowanych rozwiązań to ok. 38 mld rocznie.

