Rząd przedłużył niższą akcyzę na paliwa silnikowe w ramach pakietu paliwowego do końca kwietnia 2026 r., podało Ministerstwo Finansów. Przedłużenie zostało dokonane w związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Przedłużenie okresu obowiązywania niższej stawki akcyzy jest realizowane w ramach rządowego pakietu podatkowego obniżającego ceny paliw i ma charakter czasowy. Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego. Do końca kwietnia br. obowiązuje również obniżona z 23% do 8% stawka podatku VAT na określone paliwa silnikowe, podano.

„W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, Minister Finansów i Gospodarki przedłuża do 30 kwietnia br. obowiązywanie czasowej obniżki stawek podatku akcyzowego na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, wprowadzonej rozporządzeniem z 28 marca 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe” – czytamy w komunikacie.

Koszt dla budżetu obniżki VAT na paliwa to ok. 930 mln zł, a obniżka akcyzy to ok. 750 mln zł w przypadku wprowadzonej obniżki w okresie 30 marca – 30 kwietnia br.

Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy, zaznaczono także w materiale.

Źródło: ISBnews