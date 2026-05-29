Rząd przedłużył okres obowiązywania niższej stawki VAT i akcyzy w ramach rządowego programu CPN obniżającego ceny paliw do 15 czerwca 2026 r., podało Ministerstwo Finansów.

Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy.

„W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe. Zgodnie z decyzją ministra finansów i gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8%, będzie obowiązywała czasowo do 15 czerwca 2026 r.” – czytamy w komunikacie.

Do 15 czerwca br. została również przedłużona czasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na takie same paliwa silnikowe.

Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Źródło: ISBnews