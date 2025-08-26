Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK), podała spółka. Celem zaproponowanych zmian jest przyspieszenie wypłaty odszkodowań za nieruchomości niezbędne do budowy lotniska.

„Nowelizacja ma na celu poprawę sytuacji osób, których nieruchomości będą przejmowane pod inwestycję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzięki wejściu w życie nowych przepisów właściciele zyskają gwarancję otrzymania co najmniej części odszkodowania jeszcze przed opuszczeniem swojej nieruchomości, w formie zaliczki w wysokości 85%” – czytamy w komunikacie.

Zaproponowane w nowelizacji rozwiązania są bezprecedensowe. Z jednej strony dają większe niż dotąd gwarancje praw osobom, których nieruchomości są pozyskiwane na potrzeby realizacji inwestycji, z drugiej zaś chronią interes państwa jako inwestora publicznego, podkreślono.

Nowe przepisy zawierają również regulacje usprawniające proces inwestycyjny. Spółka będzie mogła rozpocząć wcześniej niż dotąd przygotowania do prac budowlanych, przede wszystkim w zakresie uzgodnień administracyjnych, m.in. uzyskania niezbędnych dokumentów, w tym pozwolenia na budowę. Dzięki zmianom w procedurze administracyjnej nie trzeba będzie czekać na ostateczność decyzji lokalizacyjnej.

„Dzięki nowelizacji ustawy zmienią się konsekwencje wydania decyzji lokalizacyjnej. W przypadku nadania jej przez wojewodę rygoru natychmiastowej wykonalności, z mocy ustawy nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, a jego kwota ma zostać określona w ciągu 60 dni. Skróci to czas oczekiwania na rozpoczęcie ustalania wysokości odszkodowania, ponieważ będzie można to zrobić jeszcze przed uzyskaniem ostateczności decyzji lokalizacyjnej” – czytamy dalej.

Zmianie ulegną także zasady nabycia prawa do zaliczki na poczet odszkodowania, przyspieszając termin jej wypłaty. Nawet jeżeli właściciele nieruchomości nie zgodzą się z zaproponowaną wyceną, będą mogli otrzymać 85% wartości ustalonej przez wojewodę, nie tracąc jednocześnie prawa do odwołania się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Zgodnie z propozycjami zawartymi w nowelizacji zaliczka będzie wypłacana w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Jednocześnie właściciele będą mogli nadal korzystać ze swoich nieruchomości – przez co najmniej 120 dni od dnia, w którym wojewoda wyda decyzję o wysokości odszkodowania, wskazano również.

Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów nowelizacja trafi do Sejmu i Senatu RP, a następnie do podpisu przez Prezydenta RP.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Źródło: ISBnews