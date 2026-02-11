Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, w tym m.in. jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż betonu towarowego. Dzięki rozszerzeniu systemu SENT, obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową, wpływy podatkowe powinny zwiększyć się ok. 1,2 mld zł rocznie.

„System monitorowania SENT zostaje rozszerzony o przewóz betonu towarowego i innych mieszanek na bazie spoiw mineralnych. Chodzi o masę gotową do wylania lub zastosowania, bez względu na ilość w przesyłce. Gotowe wyroby betonowe (np. kostka, płyty czy krawężniki) nie będą objęte systemem SENT. Przy dużych inwestycjach budowlanych wprowadzony zostaje jeden formularz zgłoszeniowy do SENT” – wymieniono w komunikacie.

Jeśli zawarta pomiędzy firmami umowa na dostawę betonu przekroczy 100 m3, możliwe będzie jedno zbiorcze zgłoszenie obejmujące całą umowę (np. budowę drogi czy osiedla), zamiast wielu osobnych zgłoszeń dla każdego transportu. Monitorowanie w ramach SENT obejmie nie tylko klasyczne dostawy, ale również m.in. zwroty towarów (np. reklamacje i odmowy odbioru) czy przemieszczanie towarów między magazynami jednej firmy, podano także.

Dane z SENT będą automatycznie udostępniane innym urzędom, np. Inspekcji Ochrony Środowiska czy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie zasadniczo po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews