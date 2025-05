Rada Ministrów przyjęła pakiet projektów ustaw w ramach procesu deregulacji; nowe przepisy mają na celu m.in. ochronę podatników przed nagłymi zmianami przepisów ustaw podatkowych oraz doprecyzowanie wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez przedsiębiorców w zakresie deklaracji składanej w trakcie lub po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, podało Ministerstwo Finansów. Projekty dotyczą również podwyższenia limitu zwolnienia podmiotowego w VAT oraz likwidacji obowiązku przygotowywania i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Przyjęto projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. Nowe przepisy mają na celu ochronę podatników oraz inne podmioty prawa podatkowego przed nagłymi zmianami przepisów.

„Będzie to realizowane przez wprowadzenie sześciomiesięcznego vacatio legis projektów ustaw podatkowych oraz projektów nowelizujących ustawy, które są przedkładane Sejmowi. Zwiększy to stabilność prawa podatkowego oraz zapewni odpowiedni czas na dostosowanie się przez podatników do nowych regulacji” – czytamy w komunikacie.

Zasada ta ma być stosowana jeżeli projektowane przepisy zawierają niekorzystne rozwiązania dla podatników i innych podmiotów prawa podatkowego.

Proponowane przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

Przyjęto także projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

„Podwyższony zostaje limitu zwolnienia podmiotowego z VAT do 240 tys. zł. Dotychczas podatnicy mogli korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, w przypadku gdy nie przekroczyli limitu sprzedaży 200 tys. zł w poprzednim i bieżącym roku” – czytamy dalej.

W przypadku podatników rozpoczynających w ciągu roku podatkowego prowadzenie działalności, nadal będzie obowiązywała zasada proporcjonalności. Podatnicy Ci będą mogli skorzystać ze zwolnienia, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 240 tys. zł (w przeliczeniu na okres prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku).

Proponowane przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że likwidację obowiązku przygotowywania i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.

„To udogodnienie dla największych podatników CIT od nadmiernych obciążeń administracyjnych. Likwidacja tego obowiązku to korzyść dla blisko 4,3 tys. podatników” – wskazano w informacji.

Nowe przepisy wejdą w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Przyjęty projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług zakłada, że kontrolowany przedsiębiorca będzie mógł złożyć korektę deklaracji podatkowej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej. Korekta będzie mogła częściowo uwzględniać nieprawidłowości stwierdzone przez urząd celno-skarbowy w trakcie kontroli. Dotychczas, kontrolowany mógł złożyć korektę, która w całości uwzględniała nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli.

„Kontrolowany przedsiębiorca będzie mógł złożyć tzw. deklarację 'pierwotną’ (czyli taką, która nie została wcześniej złożona) po wszczęciu lub zakończeniu kontroli celno-skarbowej. Kontrolowany będzie mógł złożyć deklarację 'pierwotną’ w ciągu 14 dni od wszczęcia lub zakończenia kontroli. Dotychczas pojawiały się wątpliwości interpretacyjne przepisów dotyczące nieuznawania deklaracji 'pierwotnych’ na etapie kontroli celno-skarbowej” – czytamy dalej.

Proponowane rozwiązanie umożliwi szybsze zakończenie kontroli celno-skarbowej i nie będzie konieczne prowadzenie postępowania podatkowego wobec kontrolowanego. Nie będą też naliczane dalsze odsetki za zwłokę w przypadku zapłaty zaległości podatkowej wynikającej ze złożonej deklaracji lub korekty deklaracji, podkreślono w materiale.

Proponowane przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

Źródło: ISBnews