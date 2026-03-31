Rada Ministrów przyjęła Politykę zakupową państwa na lata 2026-2029 – dokument strategiczny, który wyznacza kierunki działania dla instytucji publicznych w obszarze zamówień publicznych, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Celem jest lepsze wykorzystanie potencjału zamówień publicznych jako narzędzia wspierającego rozwój polskiej gospodarki, rozwój sektora przedsiębiorstw, bezpieczeństwo państwa i tworzenie innowacji, podkreślił resort.

„Zamówienia publiczne to jeden z najważniejszych mechanizmów oddziaływania państwa na gospodarkę. W 2024 r. ich wartość w Polsce wyniosła około 587 mld zł, czyli ponad 16% PKB. Tak duży strumień środków publicznych powinien być wykorzystywany w sposób efektywny i płynąć do krajowych przedsiębiorstw, wspierając tym samym rozwój gospodarczy i zwiększając bezpieczeństwo państwa oraz obywateli” – czytamy w komunikacie.

Nowa Polityka zakupowa wyznacza trzy główne priorytety:

– budowanie konkurencyjności i potencjału polskiej gospodarki,

– wzmocnienie odporności i bezpieczeństwa państwa,

– profesjonalizacja rynku zamówień publicznych, wymieniono.

Jednym z głównych celów dokumentu jest wzmocnienie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia publiczne mają w większym stopniu wspierać rozwój krajowych firm i umożliwiać im łatwiejszy udział w postępowaniach. W tym celu przewidziano m.in.:

– szybsze płatności dla przedsiębiorców, w tym rekomendację krótkich terminów zapłaty (7 lub 14 dni), a także stosowanie zaliczek i płatności częściowych, które poprawią płynność finansową firm,

– dialog z rynkiem przed ogłoszeniem przetargu, tak aby zamówienia były lepiej dopasowane do realiów gospodarczych,

– prostszą komunikację w dokumentach przetargowych, opartą na jasnym i zrozumiałym języku,

– Test MŚP, czyli ocenę wpływu postępowania na udział mniejszych przedsiębiorstw oraz równość konkurencji, czytamy dalej.

Nowa Polityka zakupowa państwa zakłada także większe wykorzystanie zamówień publicznych do wspierania innowacji, transformacji technologicznej i rozwiązań środowiskowych. W szczególności dotyczy to branż przyszłościowych, w których małe i średnie firmy mogą rozwijać nowe technologie i rozwiązania. Przewidziano także wykorzystanie narzędzi zwiększających bezpieczeństwo systemu zamówień, takie jak możliwość ograniczenia udziału podmiotów spoza Unii Europejskiej w strategicznych postępowaniach, weryfikacja struktur właścicielskich wykonawców czy dodatkowa ochrona dokumentacji przetargowej w obszarach wrażliwych.

Jednym z filarów Polityki jest profesjonalizacja rynku zamówień publicznych. Obejmuje ona rozwój kompetencji osób odpowiedzialnych za zakupy publiczne oraz wprowadzenie bardziej przejrzystych i efektywnych procedur.

Wśród planowanych działań znajdują się m.in.:

– utworzenie na uczelniach wyższych kierunku studiów przygotowującego menedżerów ds. zakupów publicznych,

– rozwój platformy pzp.gov.pl jako centralnego hubu informacyjnego dla uczestników rynku zamówień publicznych,

– rozwój Akademii Zakupów Publicznych, oferującej szkolenia m.in. z negocjacji, zarządzania ryzykiem i aspektów środowiskowych,

– optymalizacja procesów zakupowych w instytucjach publicznych, aby były szybsze i mniej biurokratyczne, wymieniono także.

Źródło: ISBnews