Rząd zatwierdził projekt uchwały w sprawie programu wsparcia dla górnictwa węgla koksowego, który umożliwi wprowadzenie instrumentów osłonowych dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka. To niezbędny dokument, który finalnie pozwoli wdrożyć wszystkie instrumenty wsparcia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy górniczej.

„Program ma na celu zapewnienie stabilnych warunków pracy w okresie planowanych zmian oraz stworzenie możliwości skorzystania z rozwiązań przewidzianych w ustawie górniczej. Obejmują one m.in. urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowe odprawy pieniężne” – czytamy w komunikacie.

Takie narzędzia mają pomóc w bezpiecznym społecznie przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji zatrudnienia. Program będzie realizowany w latach 2026-2031, podano również.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

