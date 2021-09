Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2022 rok, zakładający m.in. deficyt budżetu centralnego w wysokości 30,9 mld zł, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Według prognoz, PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9%, a w 2022 r. jego tempo wyniesie 4,6%. W 2022 r. dochody budżetu państwa osiągną poziom 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ukształtuje się na poziomie 30,9 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Projekt ustawu budżetowej zakłada także:

– zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75% PKB,

– środki na kluczowe programy społeczne, takie jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,

– waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89% oraz dodatkowo emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł.

– 2,2% PKB na obronność,

– zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

– zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

„Wskaźniki gospodarcze:

– Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6%,

– Inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3%,

– Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5 922 zł.

– Spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2%” – czytamy dalej.

Jak podaje CIR, prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie ok. 2,8% PKB, czyli poniżej granicy 3% PKB. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. wyniesie 5,3% PKB, czyli mniej niż prognozowany przez Komisję Europejską w Spring Forecast średni deficyt w UE na poziomie 7,5%.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6% PKB.

Relacja długu publicznego do PKB sukcesywnie spada – w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. i w 2022 r. do 2021 r., według wszystkich definicji. Kryterium z Maastricht 60% PKB pozostaje spełnione, a krajowe progi ostrożnościowe są niezagrożone. Maleje też limit wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, podano także.

„W 2023 r. będziemy wracać do unijnych i krajowych reguł fiskalnych. Wyższe wydatki związane z walką z konsekwencjami pandemii będą wygasać, co ograniczy deficyt. Projekty finansowane z Krajowego Planu Odbudowy pozwolą utrzymać solidny wzrost gospodarczy. Taka sytuacja przyczyni się do redukcji zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB do 52,9% w 2025 r.” – podkreślono.

Źródło: ISBnews