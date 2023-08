Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2024 r. z z dochodami 683,6 mld zł, wydatki 848 mld zł, co daje deficyt budżetowy na poziomie 164,4 mld zł, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

„Dzięki uszczelnieniu podatków, dochody budżetu państwa wyniosą w 2024 r. 683,6 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko 136,4 proc. w stosunku do dochodów w 2015 r., które wyniosły wówczas 289,1 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2024 r., z uwzględnieniem kwot na obronność (158,9 mld zł), wsparcie dla rodzin (92,3 mld zł) czy finansowanie służby zdrowia (ponad 190 mld zł), wyniosą 848 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Deficyt sektora general government wyniesie -4,5% PKB w 2024 r., podał resort.

„W przyszłym roku rząd przeznaczy środki na m.in.: obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych) – 158,9 mld zł, czyli ok. 4,2 PKB. To o ok. 122 mld zł więcej niż w 2015 r. (ok. 37 mld zł, ok. 2,2% PKB); wsparcie rodzin – 93,2 mld zł, w tym np. na realizację Programu 'Rodzina 800+’ – 63,7 mld zł, rodzinnego kapitału opiekuńczego – 2,4 mld zł, świadczenia wspierającego – 2,2 mld zł, świadczenia Dobry Start – 1,35 mld zł, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie – 4,4 mld zł; wsparcie emerytów i rencistów w postaci 13. i 14. emerytury – prawie 30 mld zł; finansowanie służby zdrowia (łącznie z NFZ) – ponad 190 mld zł; podwyżki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w służbach publicznych (m.in. policjanci, strażacy, nauczyciele, pracownicy uczelni wyższych). Ich wynagrodzenia zostaną zwiększone o 12,3%” – czytamy dalej.

Wcześniej w sierpniu br. prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na rok 2023, która zakłada dochody budżetu państwa na poziomie 601 378 366 tys. zł, a wydatki na poziomie 693 378 366 tys. zł. Deficyt budżetu państwa – zgodnie z nowelizacją – nie może przekroczyć 92 mld zł.

Jak podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 5% PKB w 2023 r. oraz 3,7% PKB w 2024 r. (wobec -3,7% PKB w ub.r.). KE oczekuje, że korekty związane z terminami płatności i dostawami inwestycji wojskowych mają zwiększyć wskaźnik długu publicznego, który według prognoz osiągnie 53% PKB w 2024 r.

