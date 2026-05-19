Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z opłatami uiszczanymi na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (projekt deregulacyjny), przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

„Projekt uprości i usprawni postępowania prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zmiany dotyczą głównie sposobu wnoszenia opłat za zezwolenia, zgody oraz wpisy do rejestrów prowadzonych przez KNF. Nowe przepisy mają skrócić czas rozpatrywania spraw, ograniczyć liczbę niekompletnych wniosków oraz zapewnić bardziej sprawiedliwy podział kosztów nadzoru nad rynkiem finansowym. Przyjęte rozwiązania są elementem działań deregulacyjnych rządu” – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

– Obecnie opłaty za wydanie zezwoleń, zgód lub dokonanie wpisu do rejestru KNF są pobierane dopiero po zakończeniu postępowania. Po zmianach opłata będzie wnoszona z góry, czyli już przy składaniu wniosku do KNF.

– Nowe rozwiązanie ma poprawić jakość składanych dokumentów. W praktyce część wniosków trafiających dziś do KNF zawiera błędy lub braki, co wydłuża postępowania i generuje dodatkową pracę urzędu. Wnoszenie opłaty na początku postępowania ma zachęcić do staranniejszego przygotowywania dokumentów i przyspieszyć wydawanie decyzji. Ponadto, obecnie część firm nie reguluje należnych opłat po zakończeniu postępowania, co wymaga prowadzenia dodatkowych działań windykacyjnych przez Komisję.

Wprowadzony zostaje bardziej sprawiedliwy podział kosztów nadzoru KNF. Dotychczas koszty postępowań dotyczących m.in. zgłoszenia zamiaru kupna akcji domu maklerskiego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz powierzenia członkowi zarządu TFI dodatkowych obowiązków pokrywał cały sektor rynku finansowego. Po zmianach wydatki związane z postępowaniami będą ponosiły podmioty, które inicjują dane postępowanie. Dzięki temu pozostali uczestnicy rynku będą obciążeni niższymi kosztami nadzoru, wymieniono.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

