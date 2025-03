Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący 2,5-krotności zwiększenia środków na budownictwo społeczne i komunalne, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Rozwiązanie umożliwi sfinansowanie w tym roku do 15 tys. mieszkań komunalnych oraz budowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i społeczne towarzystwa budownictwa społecznego oraz budowę i remonty akademików przez uczelnie publiczne.

W kolejnych latach rząd planuje wydanie na ten cel jeszcze wyższych kwot. Do 2030 roku roczny limit ma wzrosnąć do 10 mld zł, a w latach 2025-2030 na mieszkalnictwo społeczne i komunalne będzie mogło być przeznaczone w sumie do 45 mld zł, podał resort.

„Jesteśmy świadomi, jakie potrzeby mieszkaniowe mają Polacy i wychodzimy im naprzeciw. Jeszcze w tym roku chcemy przeznaczyć 2,5 mld zł na bezpośrednie dofinansowanie gmin, które będą budowały mieszkania komunalne i na tani wynajem. Nasza nowa strategia mieszkalnictwa ma charakter kompleksowy, więc przygotowaliśmy rozwiązania dla osób, które chcą również skorzystać z oferty SIM-ów i TBS-ów” – powiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, cytowany w komunikacie.

Samorządy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację na budowę nowych mieszkań lub remont pustostanów, która może osiągnąć do 80% wartości inwestycji. W 2024 roku w budżecie państwa przeznaczono na ten cel 1 mld zł, a dzięki nowemu programowi w 2025 roku suma ta osiągnie przynajmniej 2,5 mld zł, podano także.

„Projekt ustawy wprowadza również rozwiązanie wspierające budowę i remonty akademików przez uczelnie publiczne. Z Funduszu Dopłat finansowane będzie mogło być wsparcie na tworzenie lub modernizację pomieszczeń służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów” – czytamy dalej.

Projektowane rozwiązania zakładają również korekty w sposobie funkcjonowania i zasadach oszczędzania na Kontach Mieszkaniowych, w tym m.in. obniżenie minimalnej ustawowo wymagalnej kwoty wpłaty miesięcznej na konto do 300 zł, podwyższenie minimalnego wskaźnika rocznej premii mieszkaniowej do 4% oraz zniesienie górnego limitu wieku dla rozpoczynających oszczędzanie, podano także.

Źródło: ISBnews