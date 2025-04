Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przesuwającej termin składania zmiany wniosków taryfowych przez przedsiębiorstwa energetyczne – z 30 kwietnia 2025 r. na 31 lipca 2025 r. Nowe przepisy przewidują przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązywania w zmienionych taryfach cen energii elektrycznej, z 1 lipca 2025 roku na 1 października 2025 roku, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

„Dzięki tej regulacji zmiana taryf pozwoli na lepsze uwzględnienie aktualnych warunków rynkowych w kalkulacjach taryfowych i przyczyni się do większego zbliżenia cen energii dla gospodarstw domowych na IV kwartał w tych taryfach do ceny maksymalnej, która obowiązuje do końca września” – czytamy w komunikacie.

Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez rząd do końca września 2025 r. gospodarstwa domowe mają zagwarantowana ochronę w postaci ceny maksymalnej 500 zł/MWh, przypomniano.

Obowiązujące przepisy dot. ochrony odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych zakładają obowiązek złożenia do 30 kwietnia 2025 r. przez sprzedawców energii elektrycznej wniosku o zmianę taryf (obowiązujących do 31 grudnia 2025 r.)

„Od wielu miesięcy obserwujemy jednak tendencję spadkową na rynku energii elektrycznej, a obecne warunki kształtowania się cen na rynkach hurtowych wskazują na przestrzeń do większego obniżenia cen w taryfach dla gospodarstw domowych. Dlatego też Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje przesunięcie terminu składania wniosków o trzy miesiące” – wskazanow komunikacie.

„Przesunięcie terminu wejścia w życie zrekalkulowanych taryf dla energii elektrycznej przełoży się na poprawę sytuacji odbiorców energii w IV kwartale 2025 r. – pozytywny efekt zmian na rynku hurtowym znajdzie swoje odzwierciedlenie w jeszcze niższych cenach energii elektrycznej w gospodarstwach domowych” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews