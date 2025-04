Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, który zakłada wprowadzenie uproszczeń procedur w procesie zamówień publicznych, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

„Jeden certyfikat zamiast wielu dokumentów wystarczy, aby ubiegać się o zamówienie publiczne – to zakłada opracowany przez MRiT projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Nowe przepisy to dla wykonawców oszczędność czasu i obniżenie kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie, a dla zamawiającego usprawnienie procedur i wzmocnienie weryfikacji wykonawców. Projekt został dziś przyjęty przez Radę Ministrów” – czytamy w komunikacie.

Zmiany mają uprościć proces weryfikowania i potwierdzania sytuacji przedsiębiorców ubiegających się o wykonanie zamówienia publicznego. W praktyce oznacza to zastąpienie szeregu dokumentów (np.: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS czy KRK) wymaganych na etapie weryfikacji wykonawców, jednym – certyfikatem. Nowe regulacje ograniczą obowiązki formalne zarówno wykonawców, jak i zamawiających, wskazano w materiale.

„Nowe przepisy to nowy standard w procesie zamówień publicznych i kolejny krok w ich profesjonalizacji. Upraszczamy procedury, dając wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu, dzięki któremu udział w przetargach publicznych będzie bardziej przyjazny. Powinno to zachęcić przedsiębiorców do szerszego zaangażowania się w rynek zamówień publicznych. Łatwiejszy dostęp do rynku zamówień publicznych odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale również sektor publiczny” – powiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, cytowany w komunikacie.

Wykonawca będzie się mógł ubiegać o dwa rodzaje certyfikatów: potwierdzający brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia, potwierdzający zdolność do należytego wykonania zamówienia publicznego (np. doświadczenie, zasoby techniczne i organizacyjne).

Zdobycie certyfikatu nie będzie obowiązkiem. Wykonawca sam zdecyduje, czy i w jakim zakresie w procedurze przetargowej będzie korzystał z certyfikatu, czy też złoży dokumenty w tradycyjnej formule. Certyfikacja będzie wszczynana na wniosek przedsiębiorcy. Certyfikaty będą ważne od roku do trzech lat. O ich okresie ważności również zdecyduje wykonawca, wskazano też w informacji.

„Przedsiębiorca będzie mógł składać ten sam certyfikat w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia. Wykluczy to konieczności gromadzenia i składania za każdym razem dokumentów wymaganych przez zamawiającego i przechodzenia szczegółowej weryfikacji. Certyfikat potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca” – czytamy dalej.

W przypadku certyfikacji zdolności należytego wykonania zamówienia, w pierwszej kolejności będą się mogły o nią ubiegać firmy przede wszystkim z sektora robót budowlanych. W obszarze tego rodzaju zamówień określone zostaną poziomy zdolności wykonawców, do których będą odwoływać się wykonawcy na etapie certyfikacji.

Źródło: ISBnews